花蓮一名泰籍婦人騎機車被攔查拒絕酒測，遭重罰18萬元。（行政執行署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮一名32歲泰籍女子，在花蓮市區無照騎機車被警方攔查，因拒絕酒測，遭重罰18萬元，又逾期未繳，法務部行政執行署花蓮分署凍結她的帳戶3萬元。泰女在丈夫陪同前往至花蓮分署，說自己中文能力不佳、不了解法令，並非抵抗公權力，先繳納6萬元，餘款分期繳清。

行政執行署花蓮分署今天表示，該名泰籍婦人因結婚來台定居，去年8月4日在花蓮市中山路騎機車遭警方攔查，當場拒絕接受酒測，被罰款18萬元，又因逾期未繳納，遭移送強制執行。

執行署花蓮分署指出，接獲案件後，凍結泰籍女子銀行帳戶扣得3萬2230元，泰籍女子昨天由配偶陪同，來到花蓮分署繳納6萬元，並由配偶擔任擔保人辦理分期。

她得丈夫代為說明，泰籍配偶當時被警方查獲時，坦承確實有喝一些啤酒，因中文能力不佳、不了解法令，擔憂酒駕恐面臨遣送返國，孩子無人照顧，一時情急才會拒絕接受酒測，並非惡意要違抗公權力，因經濟能力無法一次償清罰單，辦理分期慢慢償還。

花蓮分署指出，將持續針對酒駕案件強力執行，貫徹「酒駕零容忍」政策，對於滯欠酒駕罰鍰的義務人，若有經濟困難，可申請分期繳納。