高雄保三總隊與海關2019年聯手破獲1500公斤毒品走私案，毒梟林夏舟以千萬元酬金買通保三員警吳駿卿，掩護裝有安非他命及K他命的貨櫃，在闖關時遭檢警查獲。吳駿卿一、二審均遭重判12年徒刑，最高院發回更審，18日更一審宣判吳依貪汙罪改判11年徒刑、褫奪公權8年，另外，使公務員登載不實罪判吳1年6月，可上訴。

判決指出，販毒集團首腦林夏舟以1000萬元代價利誘有賭博債務的保三總隊警員吳駿卿，共謀將「毒品先驅原料」透過貨櫃走私入台，林夏舟允諾事成後付款，過程中吳駿卿還建議林夏舟可以「海關績優廠商」名義報關，規避海關查驗。

該不法集團於2018年12月首次嘗試運毒闖關，因聯繫失誤導致失敗。2019年1月再度以2只貨櫃闖關時遭破獲，檢警與海關開櫃後發現，貨櫃內夾藏安非他命500公斤、K他命1000公斤。吳駿卿得知開櫃的消息後，還刻意洩漏消息，通知林夏舟逃逸，但共犯最終仍陸續遭檢警拘捕歸案。

一、二審均依貪汙治罪條例等罪重判吳駿卿12年徒刑、褫奪公權8年，吳駿卿不服判決再上訴最高法院，最高院發回更審，高雄高分院合議庭認定原審判決有據，依貪汙罪判吳駿卿11年有期徒刑，褫奪公權8年，另外，使公務員登載不實罪判吳1年6月，合併應執行刑部分，預計定讞後交由檢方聲請。可上訴。