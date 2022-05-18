芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）周二表示，隨著聯準會（Fed）將把借貨成本推升至中性水準或甚至超出中性水準，他支持在7月和9月會議討論縮小升息力道，以便讓央行有時間評估通膨和就業市場。

埃文斯表示，我認為在前期加速金融環境收緊，以及展示我們抑制通膨的承諾非常重要，這有助於控制通膨預期，通膨實在「太高了」。

今年以來，聯準會已將利率提高了75個百分點，包括3月升息25基點和5月升息50個基點，將短期借貸成本提高到了介於0.75%～1%區間。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）曾明白表示至少還有兩次會議將各升息50個基點。他在周二接受《華爾街日報》訪問時表示，央行將持續升息，直到通膨顯著回落，如果通膨未能明顯下滑，央行將毫不猶豫採取更積極的行動。

埃文斯對此表示，利率可能需要超出於中性水準，但這麼做讓他感到「不安」，因為很難確切知道利率何時開始影響經濟增長，且可能突然出現其他風險。

與其以50個基點的速度向前衝，埃文斯認為應該放慢一些。他表示，我確實認為應在7月和9月會議討論這個問題，到12月，我們將已完成所有50個基點的升息，並至少進行了幾次25基點的升息。放慢步伐讓聯準會有時間評估供應鏈瓶頸是否緩解，以及通膨情勢和借貸成本升高是否影響「非常吃緊」的勞動力市場。美國4月失業率為3.6%，職缺數則創下歷史新高。

埃文斯表示，如果有需要，如果通膨改善得不夠，我們會有能力做出更積極的應對，或者如果經濟疲弱到威脅到我們的就業任務，我們將縮減計畫中的調整。

與聯準會政策利率連動的期貨合約價格顯示市場預期到年底時，政策利率將介於2.75%～3%，以及利率最高可能升至3%～3.25%。