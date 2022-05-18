日本政府18日表示，初步已核准東京電力公司 (Tepco) 可以把十年前，當地311大地震造成的大量核廢水排放入海，因為基本上已經沒有安全上的顧慮。

日本核能監管局（NRA）指出，在公開徵詢外界意見一個月之後，可望做出最後決定。其實早在2021年，日本政府就已批准，將從2023年春季左右，經過妥善處理後超過百萬噸福島核廢水，就可大量排到附近海域內。

不過，日本允許核廢水排放入海的消息傳出後，當時卻引起當地漁民擔憂，還有鄰居中國大陸以及韓國大力反對。

據悉，東京電力會把受到核污染的廢水先過濾，去除較高危險性的放射性物質，只留下氫的化學同位素氚。之後，含有氚這種比較難從水中分離出來的核廢水，再經過稀釋後，直到氚含量低於規定的2.5%，然後再排入大海中。

東京電力表示，日後就算NRA核准，還是要獲得排放區當地社區的同意，包括地方首長還有民眾等。同時，也會特別建造一條專門排放核廢水的大水管。目前，相關排放核廢水新設施，陸續將於2022年4月中旬完工，計劃在2023年春季左右就可以執行排放作業。

NRA表示，在同意核廢水排放之前，已經徹底檢視過各項受審設備以及對策。其中，包括稀釋用的海水過濾效能、異常現象產生時該如何暫停排放，還有排除問題，以及不幸又發生地震或海嘯時的準備措施。