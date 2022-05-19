取自賴清德臉書

取自賴清德臉書

國內疫情延燒，不過延續傳統的苗栗白沙屯拱天宮媽祖前往北港朝天宮進香繞境活動仍照常舉行，副總統賴清德今天前往參拜表示，信仰是能安定人心的力量，更是展現團結意志的時刻。他也呼籲在疫情仍然嚴峻的此刻，民眾務必配合政府與廟方的防疫措施，一起做好個人衛生管理。

賴清德副總統今天上午前往苗栗縣通霄鎮參拜「白沙屯拱天宮」，祈求台灣風調雨順、國泰民安，壬寅年白沙屯媽祖往北港進香圓滿順利。

賴清德在臉書表示，今天來到白沙屯拱天宮參拜，祈求今晚即將展開的進香活動圓滿，同時也為台灣祈福。台灣是個四面環海的國家，從庇佑航海安全到守護我們的和樂安康，媽祖信仰已是許多台灣人的寄託。

他說，在八天七夜的路程裡，一步一腳印的跟隨白沙屯媽祖，感受與信仰、土地的緊密連結，也展現屬於台灣人的質樸誠意。

不過，在疫情仍然嚴峻的此刻，賴清德也拜託大家務必配合政府與廟方的防疫措施，打滿三劑再參與遶境活動，並配戴疫苗安全識別臂章。進香路程中，也要戴好口罩、儘量維持適當距離，一起做好個人衛生管理。

他強調，信仰是能安定人心的力量，更是展現團結意志的時刻，只要我們有共同目標，一定能在媽祖的庇佑下度過難關。「祈願香燈腳們路程一切順利，也為國人的健康祈福，祝願台灣平安」。