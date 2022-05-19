大家都知道南韓有518；台灣有228。兩個歷史事件，無論在南韓或台灣一直是所謂民主、進步一黨的「專利品」，保守、傳統派政黨則保持一定距離，一年復一年，無法去碰觸為事實。

南韓新任總統尹錫悅打破這種舊思維的慣例。18日，號召內閣閣員、國民之力黨國會議員及總統辦公室幕僚100多人浩浩蕩蕩搭乘臨時租用的火車，從首爾直奔光州，出席光州民主化運動42周年紀念日大會，不僅獲得光州市民的掌聲，並且各家主流媒體的社論也給予正面評價。

1980年發生的光州流血事件，由已故前總統全斗煥與盧泰愚等軍人主導，槍炮與手無寸鐵的市民和學生嚴重衝突。其間，不管保守或進步政府上台，歷屆政府都要重新調查真相，一方面要安撫亡者、受傷者的家屬，另一方面可「凝聚」選舉用的票倉。

經過南韓政府多年的努力，不僅墓園已具相當美輪美奐的規模，並且賠償與各種對遺族的「福祉」也到位。但不幸的是，東西地區隔離，光州（全羅南北道）與大邱（慶尚南北道）票源分明，每到選舉，光州由民主黨候選人包辦，大邱則由國民之力黨參選人全吃現實，一直無法改變。

大選期間，尹錫悅勤跑光州數趟，欲打破這種不正常的現象，惟還是力不從心，甚至要參拜墓園時，被光州市民團體層層疊疊擋住，無法進入，掃興而歸。這次，以往尷尬情況完全改變，光州市民打開心胸，雙手接納尹錫悅。

在大會中，尹錫悅致紀念詞表示：「光州民主化運動是韓國自由民主與人權的基石，也符合憲法精神」，並且強調「韓國人都是光州人」，一語排除東西兩地的疏離及融合全民團結在一起，將民主化運動升級至國際的模範。另一方面，國民之力黨也要將「光州精神」納入憲法中。

韓國人民從未看過如此開放又坦誠的新總統尹錫悅。稱為「政治素人」的尹錫悅在沒有包袱的情況下，可以「實實在在」為人民做事。尤其，他向人民所作的承諾，一定要兌現。海洋水產部公務員在海上執行公務中，無故被北韓槍殺一事，由文在寅移送總統資料檔案庫封鎖30年的潘朵拉箱子，尹錫悅在家屬的陳情要求下即將打開。

原本由文在寅與民主黨每年5月拿來做政治資產，消耗不盡的「光州事件」，其主導權卻由保守總統尹錫悅一夜之間「奪走」。尹錫悅在會場與家屬們手牽手，高歌保守政府時期禁唱的《所愛的人進行曲》，頗令文在寅與民主黨人士驚訝與錯愕。

南韓總統從「小溪裡的鰻魚變成龍」的時代已過去。若與盧武鉉、文在寅前總統比較，尹錫悅自幼在教育家庭長大，雙親為大學教授，因此，言行舉止一致。當選總統後，似乎也脫離不了良好家教的薰陶。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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