衛福部醫福會執行長王必勝日前質疑雙北叫不動地區大型、教學醫院，隔空槓上雙北市長。台大醫師李秉穎今直言，「王這樣講也沒錯」，畢竟認識的人總是比較好說話。他也揭露醫院「潛規則」，配合歸配合，積極度還是有差。

王必勝一席「地方政府平時就應和轄區各醫療院所保持良好關係」的發言，被外界質疑暗指台北市、新北市叫不動大型醫院、教學醫院，僅隸屬市府體系的聯醫願配合。

此番談話引爆新北市長侯友宜、台北市長柯文哲怒火，先後砲轟王必勝。身兼衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人的李秉穎，今直言「王這樣講也沒錯」；李強調，認識的人總是比較好說話，且醫院也要考慮院內醫護狀況和風險控管。

李秉穎表示，他知道有些醫院會設限，就算有空房也不希望罹患新冠的病人住太多，即使勉強調配擠出一些病床，私下都不太願意。

不過李秉穎舉台大醫院為例，無論如何都會想盡辦法收治病人，「台大就是這樣，要撐爆了才會停收，所以前陣子我們連兒科加護病房，都住進成人」。他不否認醫院一定會配合，只是配合到什麼程度，就有差別了。