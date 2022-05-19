美國聯邦準備理事會（Fed）加快升息腳步，近期宣布將基準利率調升2碼，創逾20年來最大幅度升息，國內金融業嚴陣以待。金管會指出，從對美曝險、逾放、獲利等三面向來看，國銀財務受美國升息影響程度有限，另外，從獲利、匯率等四方面來看，對台灣保險業也未造成重大負面影響。

金管會官員19日赴立法院經委會，針對「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」，進行專案報告。

報告中指出，金管會從三點觀察，美國升息對我國銀行業並未造成重大影響。一、在強勢美元情況下，本國銀行辦理美元計價的授信案件將產生匯率兌換評價利益。二、截至2022年3月底止，國銀對美國的授信及投資總暴險約為1兆8,368億元，其中授信餘額為4,777億元，投資餘額為1兆3,591 億元，而對美國政府公債的暴險餘額約3,955億元。

三、經觀察本國銀行逾期放款及稅前盈餘之長期趨勢，逾期放款比率自民國90 年以來呈現逐年下降趨勢，而稅前盈餘自2009年以來，雖有小幅波動，但亦呈現長期成長趨勢，顯見本國銀行整體財務情形，受美國升息影響程度尚屬有限。

在保險業部份也未造成重大衝擊。金管會從四點觀察，一、我國保險業2022年第一季稅前利益為新臺幣1,356 億元，整體產業獲利情況穩定。二、美國升息並非完全不利保險。雖然美國縮表升息造成近期國際經濟情勢變動劇烈，但利率上升，可提高保險業就債券孳息、到期、贖回、處分及收取保費等流入的資金進行再投資之收益，又利率上升時負債公允價值減低，也降低壽險公司因利差損的壓力。

三、保險業持有股票部位，升息可能造成股票市場波動，但長期而言，仍將回歸個股基本面，升息對金融市場之影響程度仍有待持續觀察。四、美國利率上升預期將帶動美元匯率走強，保險業國外投資多以美元計價，美元走強，屬有利因素。