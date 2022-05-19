搶攻高階商旅客群，南陽實業今日宣布HYUNDAI未來旗艦-STARIA上市，以極具未來感星艦造型，高規格舒適豪華乘坐空間以及同級最豐富智能安全科技，為全球各地MPV商旅市場投下震撼彈，其中豪華七人座CEO車型售價為CEO-A售價198.8萬元、CEO-B售價209.8萬元，另針對營業商務市場同步推出九人座及八人座車型。

為彰顯CEO車型旗艦細節處豪華質感，HYUNDAI STARIA專屬玫瑰金色蜂巢水箱護罩巧妙與矩陣式LED頭燈組合而為一，車側後照鏡與幾合切削造型鋁圈同樣佐上玫瑰金色，車尾顯眼明亮的光柱型像素式LED尾燈。車艙集結飛航頭等艙概念，舒適坐躺、全景視野、極佳材質觸感與機能收納，HYUNDAI新世代設計語彙傳達的創新、尊貴、大膽，正是展現未來之星獨具慧眼的豪華MPV商旅選擇。

全新STARIA豪華商旅大器空間，MPV緊湊的機械結構引擎室，將車艙空間最大化保留給乘客，前驅底盤設計搭配前麥花臣獨立懸吊附防傾桿、後多連桿獨立懸吊附防傾桿，不僅全體乘員舒適性大幅提升，後座及後廂空間更顯寬敞。

突破舊式商旅框架，STARIA高等級的駕駛座12向電動座椅、同級首見SBW電子線傳排檔、先進8AT手自排變速系統、10.25吋數位儀錶以及全車系標配的Qi無線充電座、Drive Mode多重駕馭模式，創造如乘用駕駛的便利。

專屬禮遇後座層峰人士的配備更顯尊榮，雙側智慧感應電動滑門，科技感應自動啟閉，豪華二排搭載雙獨立RELAXION零重力電動座椅、NAPPA極致皮革包覆，具備通風、加熱、四向腿靠及一鍵仰躺的極致紓壓功能，並配備二、三排獨立恆溫空調、大型雙天窗，移動之間極盡享受；務實兼顧商用多人乘坐以及載運需求，智慧電動尾門及第三排座椅長滑軌設計，將空間高度化運用。

滿足層峰人士對於安全意識的重視，STARIA豪華商旅領先同級，車體以高比例AHSS先進高剛性鋼材打造堅實結構，並導入品牌先進科技Hyundai SmartSense、達Level 2等級智能安全配備，包含SCC智慧型主動車距維持系統、LFA 全速域車道維持輔助、LKA車道偏移輔助系統、LDW車道偏移警示系統、FCA-JT對向來車防撞輔助、FCA前方碰撞警示與主動煞停輔助、FCW前方撞擊警示系統、BCA盲區碰撞避免輔助、RCCA後方交通防撞輔助、ROA後座乘員未下車警示和SEA安全下車輔助。

此外搭載VSM整合式車身動態管理系統、RVM倒車顯影系統、SVM環景影像輔助、BVM盲區影像輔助(儀表整合)、Auto Hold自動駐車、HAC上坡起步、MCB二次碰撞預煞系統，多項超前同級的安全配備，給予最完整安心信賴。