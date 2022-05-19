共享電動機車業者WeMo Scooter宣布，今年第二季起產品服務導入Google ARCore Geospatial API，開發實景拍照定位還車功能，WeMo Scooter成為全球首批少數應用企業之一，同時也是亞洲第一家運用此技術的智慧車聯網公司，優化廣大用戶不僅縮短租、還車時間、感受美好行車體驗，打造友善的智慧交通共享環境。

WeMo Scooter指出，藉Google ARCore Geospatial API導入產品服務，車輛租借率成功提升7.5％，透過GPS獲取用戶位置，並使用街景數據比對，就像是將用戶放進結合現實世界的地圖裡面。不僅增進用戶租車、騎車、還車的便利性，更為台灣打造一個更友善的行車生態，同時創造「綠能永續」機制的出行環境，鼓勵民眾響應綠色運輸，從每日的出行選用智慧共享機車開始。透過APP的實景拍照定位還車功能，輕鬆掃一下就可為下一位騎士創造更快速尋車地便利性。