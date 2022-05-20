國內各景點人次再現衰退，據交通部觀光局統計，今年第1季全台觀光遊憩據點遊客人數總計6791萬2795人次，較2021年同期減少12.7％，更比疫情前的2019年同期減少31.7％。學者指出，展望未來3個月疫情難平歇，今年遊客人數預期將創新低。

今年3月各旅遊景點人次為2262萬人次，比起2021年3月的2363萬人次減少4.3％；若對比2019年3月則減少27.5％。

第一季各景點旅客為6791萬人次，較2021年減少12.7％，較2019年減少31.7％。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，1至3月景點人次減少，與去年底開始的零星疫情有關係，再對比前一年度，那段時間幾乎沒有疫情，後來才有3級警戒衝擊。

此外，疫情前人們可以自由出國，邊境封鎖後的第1年，大家轉瘋國旅，到了第2年，想玩的人都出來玩過了，熱情也逐漸消退。

黃正聰分析，今年1至3月沒有大狀況，卻仍碰到大衰退，何況是4月超過去年疫情尖峰，5月還可能單日本土確診破10萬人。依照中央流行疫情指揮中心的說法，高峰後會有一段高原期，那等於國旅今年會有3分之2是衰退期，衰退後還不會馬上恢復，前2年的情況都沒有這麼慘。

黃正聰認為，今年的遊客人數預期將創新低，對旅遊業者而言會更緊張，但相信這是新冠疫情最後一波，挺過去就能贏來曙光。