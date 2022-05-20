台聚(1304)今(20)日舉辦法人說明會，在眾多宏觀經濟負面因素下，對台聚原料包括原油、乙烯價格造成壓力，攸關PE利差，惟太陽能市場長期需求樂觀，今年需求明顯較往年熱絡，目前EVA全產全銷，對於轉投資古雷一貫廠在去年正式投入營運，但第一季卻使得台聚認列投資虧損，總經理王克舜表示，目前古雷仍在營運初期階段，價量表現好壞參半，但就長線來說，對於古雷還是正面看待。

台聚第一季營收171億元、季減少11.6%、年增加5.58%；稅後淨利5.35億元、季減少66.4%、年減少57.2%；每股盈餘0.5元。單季毛利率為18.3%、季減少8.73個百分點、年減少9.22個百分點；營業利益率為9.76%、季減少10.8個百分點、年減少10個百分點。

台聚第一季營運表現相較去年第四季以及去年同期均大幅減少，原因即轉投資古雷一貫廠因營運初期成本較高，加上下游產品利差不佳，故台聚首季認列古雷損失約5.2億元。古雷石化一貫廠為台資持股50%、陸資持股50%，總投資額為人民幣303.9億元，主要從事經營乙烯、丙烯及丁二烯、乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂(EVA)、環氧乙烷(EO)、乙二醇(EG)等石化產品之產銷業務。

由於烏俄戰爭影響，原油飆漲，造成原物料成本上升，加上疫情影響，下游需求大減。台聚第一季各產品線銷售表現來看，EVA銷售量年減少13%；HDPE受原物料上漲及疫情影響，內外銷市場需求下降，銷售減少，第一季銷售量年減少26%；LLDPE加強爭取下游客戶，銷售量提升，第一季銷售量年增加47%；LDPE維持既有固定客戶銷售，請亞聚(1308)代工生產，第一季銷售量年增加12%。

副總吳銘宗表示，第一季東歐地緣政治動盪，國際油價急漲，俄烏戰爭短期難以平息，以致成本提高，且Omicron變種病毒傳播迅速，短期將抑制全球經濟復甦。惟在能源價格高漲下，太陽能需求快速復甦，EVA量價在農曆年後明顯回溫。

展望後市，吳銘宗表示，就整體經濟面說，烏俄戰爭持續、大陸防疫管控、美國升息、通膨的影響下，市場需求不彰，今年全球經濟成長率並不看好，且也使得原料上包括原油、乙烯價格對營運產生影響，攸關PE利差。以產業趨勢來看，全球關注減碳、綠能議題，太陽能市場長期需求樂觀，今年需求明顯較往年熱絡，緩解EVA新產能壓力，5月價格已來到今年最高點，台聚EVA也全產全銷。2022年全球裝機量預估195~240GW，年成長率20~40% ，且大陸發泡需求成長放緩，光伏已成大陸最大EVA應用市場，光伏需求強弱已左右EVA行情變化關鍵。

總經理王克舜表示，台聚所投資的古雷一貫廠已經自去年11月正式進入商業運營階段，預計每個月會有兩船乙烯運到台灣，主要以自用為主，有多的量則才會就鄰近國家市場販售。近期成本輕油價格較低，但下游產品的量、價仍差好壞參半，加上現在仍處於初期營運階段，整體對於古雷的發展還是正面看待。