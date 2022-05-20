受到國際情勢不穩，通膨數據居高不下等因素影響，美股道瓊指數2天跌掉1400點，把之前漲勢全數吐回，《華爾街日報》分析指出，過去10年美股高達16.6%的複合年報酬率，恐怕很難再實現，預言未來可能恐入失落的十年。

報導指出，回顧截至2021年12月31日的10年裡，標普500本益比從13倍升至23.6倍，歷史平均水準大約是15到16倍，隨著幾大利空包括勞動力和材料成本上升，美國政府企業減稅政策結束，企業獲利恐陷入停滯甚至是逆轉，加上聯準會（Fed）又收緊貨幣政策，美股恐面臨失落10年，預期2031年所處的水準，可能與現在相當。

「傳奇投資人」葛拉漢（Jeremy Grantham）年初時曾警告，美股已出現第4個「超級泡沫」，並預料美股將出現暴跌43%的情形。報導回應此說法指出，在諸多利空因素影響下，預估標普500指數將再下跌45%左右，大約跟葛拉漢的分析跌幅差不多。

美國投資銀行Stifel分析師Barry Bannister也認為，由於地緣政治風險持續升高且供應鏈中斷的狀況持續發生，導致股票投資人出現無法獲得回報的潛在可能，隨著聯準會升息，市場將面臨整整10年的痛苦，因此要做好投資虧損或零報酬的心理準備。