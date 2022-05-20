受到關鍵零組件不預期漲價拖累，普萊德（6263）去年及首季毛利率慘跌破四成，惟展望未來，20日參與櫃買中心法說會的普萊德董事長陳清港卻相對樂觀，陳清港指出，市場對漲價的接受度還不錯，只是品牌商要將價格反應到市場去，需要一點時間，預期第二季開始毛利率就有機會往上。

供應鏈關鍵零組件自前年下半年起，陸續出現晶片供貨不順的狀況，受限於供應商沒有辦法很順利搶到產能，再加上品牌商反映關鍵零組件的漲價，會有些時間差，致普萊德毛利率受累，去年平均毛利率39.89％及今年首季毛利率38.41％，均未能重返四成。

即使時至今日，陳清港也坦言，主IC的缺料狀況現還是很嚴重，不但交期拉得很長，而且供貨時程也不穩定，為將風險降至最低，普萊德也不得不去思考使用替代料及讓產品設計更有彈性的可能性。

受到缺料影響，今年前四月工業級網路設備的營收占比也出現下滑，僅占41.4％，乙太網路供電設備25.9％，光纖網路設備占15.4％，網路交換器占9.4％，其他占7.6％，陳清港表示，工業級網路設備佔比下滑原因，就是因為這波短缺的晶片都是工業級網路設備所需。

惟陳清港強調，針對原物料成本上漲，市場也了解廠商調漲價格有其合理性，市場接受度還不錯，如果快一些，第二季毛利率就可望見到回升。