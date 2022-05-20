大陸新冠肺炎疫情和封控措施，持續衝擊企業生產。大陸國務院總理李克強向外資企業承諾，對於當前疫情對在中外資企業生產經營活動造成的影響，積極採取措施，在做好疫情防控的同時，幫助協調解決復工達產、人員入境、物流運輸等問題。

新華社引述李克強在19日出席中國國際貿易促進委員會建會70周年座談會時表示，當前國際地區局勢深刻複雜變化，新冠疫情、地緣政治衝突等對全球貿易和人類福祉帶來重大影響。越是困難越要前行。中方願共同維護多邊貿易體制，堅持自由貿易、公平貿易，推進貿易和投資自由化便利化，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

李克強指出，中國政府重視疫苗、藥物國際合作。對於當前疫情對在中外資企業生產經營活動造成的影響，有關部門和地方積極採取措施，在做好疫情防控的同時，幫助協調解決復工達產、人員入境、物流運輸等方面的問題。

李克強強調，「企業的生產經營停不得。」將繼續針對普遍關切，著力解決遇到的問題，提供更優服務。