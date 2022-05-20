適逢牡丹社事件148周年，牡丹鄉公所特別請部落藝術家雕塑「aruqu頭目父子像」，盼透過藝術品增添場域氛圍感，同時也嘗試為自己發聲。（謝佳潾攝）

適逢牡丹社事件148周年，牡丹鄉公所遵循傳統舉辦系列紀念活動，但不同以往，今年特別請部落藝術家雕塑「aruqu頭目父子像」，並將其佇立在牡丹社事件紀念公園內，盼透過藝術品增添場域氛圍感，同時也嘗試為自己發聲。

牡丹社aruqu頭目父子像的介紹寫著，「由牡丹社原住民華恆明、華伊達父女繪圖設計，以花崗石雕刻製作而成，以紀念排灣族人勇敢捍衛家園的堅定決心，與誓死抵禦外敵的不朽精神」，公所表示，這段言簡意賅的文字，充分表達出設立石像的初衷。

鄉立圖書館館長何凱琳指出，原住民都是口傳歷史，文字記載很少，加上當時日人又祭出禁口令，許多長輩都不敢講，導致目前大家所見的牡丹社事件相關史料多為日方所記載，換言之，現在留下的史實是以日本觀點為主，描述的幾乎是當地原民與日本琉球人起衝突、54名日人被殺等。

「我們也很想知道到底發生什麼事。」她說，戰爭是雙方的事，但截至目前，這場戰役似乎只有日本的聲音，對部落族人來說，這段史實好像因當時的政策問題，被消音、被消失了，如今實在很難找到能以原民角度看這件事的史料。

不過，公所不放棄，從眾多史料的蛛絲馬跡中找到aruqu頭目父子的英勇事蹟，進而請部落藝術家將其雕成石像，透過藝術呈現出對歷史事件的話語權。華恆明指出，aruqu頭目父子並無留下畫像，但這座石像有如原民尊崇的圖騰，雖抽象但力量十足，藝術創作非攝影講求真實，而是緬懷先人的精神象徵。

1871至1874年，從琉球漂民船難到日本出兵攻打台灣的一連串歷史事件，史稱「牡丹社事件」，為涉及台灣原住民族、中國及日本多方面的國際事件，也是改變台灣歷史走向，台灣近代史上重要的歷史事件。