戰國時期，因為秦國的軍隊勇猛，又被稱作「虎狼之師」，當時秦軍的兵器以青銅器為主，而其他六國大部分軍隊的武器都以鐵製為主，儘管如此，秦軍仍在裝備落後於其他六國的狀態下，僅用了10年時間就完成大一統王朝，秦朝建立後也沒有因此荒廢武力，然而在秦始皇駕崩後，秦朝只維持短短3年就滅亡，究竟當時的「虎狼之師」百萬大軍去哪了呢？

大陸歷史學者紀連海指出，秦始皇滅楚不久後，整個天下歸於一統，這時的秦軍加上六國降軍，兵力達到百萬左右，不過戰爭結束後，秦始皇未讓這些軍隊回家，而是繼續征戰四方、開疆拓土。

統一天下2年後，秦始皇就發動南征百越的戰爭，用兵60萬，其中有30萬人陣亡，其餘30萬人則駐守在百越，成為「百越軍團」，防止當地人造反；之後秦始皇又派兵北擊匈奴，並下令修築長城，以抵禦匈奴的突襲，這30萬兵力直到秦始皇過世，都在北方邊境駐守，形成秦國的「長城軍團」；而餘下的10萬人則是駐守在關中的「中央軍」。除了這3大軍團以外，還有數量不多的郡縣兵，但只是用來維持治安，與征戰打仗沒有太大關聯。

紀海連表示，秦朝時商鞅變法獎勵耕戰，其實是將國民經濟軍事化，同時抑制商業，封殺秦人的其他生存出路，若想升官發財，就得建立軍功、殺死敵人，但戰爭結束後，又該去哪殺敵？問題油然而生。

秦始皇過世後，胡亥繼位為秦二世，1年後陳勝、吳廣在大澤鄉揭竿起義，此後整個秦朝就壟罩在反秦起義中，各地的郡縣兵很快被消滅，秦軍只好調派正規軍，由名將章邯帶領一部分中央軍與驪山囚徒，組成20萬軍隊消滅大量的起義軍，最後卻在鉅鹿之戰中被項羽打敗。

而長城軍團當時也調派20萬兵力參與鉅鹿之戰，結果仍是慘敗；至於百越軍團從秦始皇去世後到秦朝滅亡，都沒有回來過，而是在當地紮根，秦將趙佗甚至憑藉這30萬兵力建國，成為南越國第一代王和皇帝，終身再也沒回到中原。