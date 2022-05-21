鴻海(2317)與國巨(2327)宣布共同參與合資公司國創半導體（XSemi）31億元增資，增資後鴻海將持股51％、國巨持股49％。同時，國創亦宣布參與功率元件大廠富鼎(8261)私募，斥資28.86億元取得3.5萬張新股，增資完成後國創將以30.08％持股成為富鼎最大股東。

國創去年第三季由鴻海及國巨集團合資成立，分別持股45％、55％，主要設計、開發、生產用於車用、資通訊、工控應用的類比IC與功率元件。由於鴻海與國巨客戶均需數量龐大的類比IC與功率半導體，使雙方決議合資成立國創，以服務策略性系統與通路客戶。

據雙方公告，鴻海透過旗下寶鑫國際投資對國創增資15.99億元，國巨則對國創增資10.5億元。完成增資後，鴻海對國創持股將增至51％，國巨及旗下國新合計持股則降至49％，國創董事長、副董事長職務將分別由鴻海董事長劉揚偉、國巨董事長陳泰銘擔任。

國創正透過自有設計，並與其他半導體大廠在產品設計、製程產能、銷售通路上展開多元合作，增強類比IC及功率元件產品線。同時，國創宣布以每股82.48元、斥資28.86億元認購富鼎3.5萬張私募新股，增資完成後將持股富鼎30.08％、成為最大股東。

國創指出，富鼎的金氧半場效電晶體（MOSFET）產品線齊全，擁有超過1千個規格產品，策略結盟富鼎將可補足在IC產品策略藍圖的關鍵一環，並與公司發展的電源管理IC、碳化矽（SiC）元件／模組相互搭配，更能完整提供客戶穩定安全的全方位解決方案。

而富鼎在獲得鴻海與國巨資源挹注下，將可提供更多的產能與更廣的產品線，服務富鼎現有客戶需求，更可進一步藉鴻海電動車事業與國巨通路中的車廠供應鏈進入車用市場，為公司帶來更大的成長契機。

鴻海董事長劉揚偉表示，集團過去1年加速半導體布局，透過鴻揚SiC晶圓廠與BOL模式推展區域晶圓產能合作，微控制器（MCU）／系統單晶片（SoC）與車廠合作，國創的類比IC及功率半導體除參與車廠的合作外，在功率模組也有不錯進展。

劉揚偉指出，此次國創藉由參與富鼎私募進行策略結盟，將可一次備齊低、中、高壓的Si MOSFET產品線，使雙方集團未來對於電動車及工業等新興產業，可提供穩定的半導體供應來源。

國巨集團創辦人暨董事長陳泰銘表示，與富鼎結盟是為了掌握類比IC及功率半導體未來契機，相信一旦產品準備就緒，就可以快速布局到國巨的全球通路及客戶手中，符合國巨對全球客戶提供更完整全方位零組件解決方案的策略。

國創表示，基於鴻海及國巨2大集團的長期發展策略，將依規畫時程持續擴增產品線、優化產品競爭力、規畫內外部產能，配合2集團現有客戶與新事業需求，在業務發展上扮演關鍵角色，期望能成為全球主要類比IC與功率元件供應商。