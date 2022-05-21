淘帝-KY(2929)自結4月稅前盈餘為1043萬元，每股盈餘為0.1元，目前部分主要城市已加速推動重點企業復工復產，淘帝-KY積極強化線上銷售業務投入，持續擴增優質線上代理商家數，有望堆疊旗下代理商備貨需求增加，推升童裝產品銷售表現。

淘帝-KY因股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求公布獲利自結數，公司自結2022年4月合併營收為2.44億元，年減16.95%，稅後盈餘為1043萬元，年增103.07%，每股盈餘為0.1元。

淘帝-KY公司經營團隊仍戮力推動整體營運獲利精進為重要目標，2022年第一季合併營收達新台幣7億元、稅後淨利達2,257萬元、每股稅後盈餘(EPS)達0.21元，較去年同期營運繳出虧轉盈表現。

近期大陸本土疫情延燒，淘帝-KY持續密切留意中國各地區疫情發展，對於物流運送、產品原料供應等影響，並謹慎落實相關防疫措施，以確保員工健康、代理商服務品質不受影響，目前部分主要城市已加速推動重點企業復工復產，政府防疫規範隨著新冠疫情開始緩和亦有望陸續鬆綁。

再者，淘帝-KY仍積極擴大旗下TOPBI品牌童裝銷售動能，深化良好豐富童裝設計、多元行銷推廣、線上線下通路並進等策略，看準互聯網、資訊化時代將持續創造未來線上購物蓬勃商機，除截至今年第一季線上代理商家數已攀升至13家，同時針對線下代理商共14家鼓勵推動擴增線上銷售業務，有助於提升TOPBI品牌於各大直播平台、知名第三方電商平台等曝光度，帶動第一季線上代理商銷售金額較去年同期成長48％、占整體營收比重達46％，有助於集團未來整體營運表現持續朝正向發展。

淘帝-KY表示，公司仍積極強化線上銷售業務投入，持續擴增優質線上代理商家數，有望堆疊旗下代理商備貨需求增加，推升童裝產品銷售表現。