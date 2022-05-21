嘉義縣今公布778人確診，其中有症狀713人，無症狀65人。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為鼓勵長輩接種疫苗，嘉義縣23日起至31日止，只是年滿65歲以上的嘉義縣鄉親，接種任一劑疫苗，除中央500元禮券或衛教品外，縣府另加碼500元禮券。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布778人確診，其中有症狀713人，無症狀65人，年齡介於4個月至92歲之間，另10歲以下88人，70歲以上56人，累計全縣10歲以下染疫幼童831人，70歲以上也有464人，為鼓勵長輩接種疫苗，嘉義縣23日起至31日止，只是年滿65歲以上的嘉義縣鄉親，接種任一劑疫苗，除中央500元禮券或衛教品外，縣府另加碼500元禮券。

根據縣府資料顯示，至今天為止，全縣居家隔離1818人，輕症居家照護3908人，另全縣6至11歲學童已有6953人接種疫苗，接種率39.99％。20日下午縣府召開跨局處防疫會議，因重視老人保護，縣長翁章梁認為，打疫苗防重症，呼籲65歲以上長者一定要趕快接種，會中因此決議，嘉縣將加碼500元禮券，催長者打疫苗！

專家分析未打疫苗者相較打過3劑者，染疫後死亡率增加6倍，為保護老人、預防重症，並鼓勵長者接種，嘉縣加碼500元禮券。縣府指出，5月23日起至5月31日止，嘉縣65歲以上鄉親接種任1劑疫苗，除中央補助，縣縣府再加碼500元，等於每人可領到價值1000元的禮券或衛教品。

另因應目前全台禮券缺貨，縣府將採發兌換券方式，自7月1日至8月31日止，民眾可持兌換券到原來接種的醫療院所兌換，若在3＋1行動醫療接種的鄉親，可到接種鄉鎮的衛生所兌換。

翁章梁說，疫情開始有北降南移趨勢，國內重症或死亡者，多以慢性病、幼童、高齡，且未完整接種疫苗者為主，嘉義縣第一劑疫苗接種率85.2％為全國第4名，但第3劑僅61.2％，主要是75歲以上長者只有58％的人接種，為保變老人家，打疫苗很重要，所以目前全縣衛生所除假日加開接種站，全縣57家合約接種院所、3＋1行動醫療等，皆提供接種服務。

衛生局長趙紋華提醒，12至17歲及5至11歲學童BNT疫苗25日開打，校園接種僅限設籍嘉縣學童、青少年，各合約院所則以嘉義縣兒童、青少年優先，重申老人、小孩是目前最需加強接種的族群。