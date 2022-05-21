副縣長陳正昇表示，「有注射，有保庇」。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投市、草屯、埔里、竹山4個鄉市鎮今日開設假日接種站，出現排隊人潮。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

中央流行疫情指揮中心21日公布南投縣本土確診人數924例，比20日730例，增加194例，疫情緊繃，感染人數持續增加，副縣長陳正昇表示，「有注射，有保庇」，南投市、草屯、埔里、竹山4個鄉市鎮今日開設假日接種站，出現排隊人潮，南投市甚至有民眾跑錯地方，經衛生局人員指引，才找到慈濟南投聯絡處完成接種工作。

「確診直直升，心頭愈沈重！」縣府衛生局說，截至21日止，南投縣累計本土確診人數7289例，居家隔離人數1857例，今日已解除隔離897例，居家照護人數2702例。

為加強防護力，在南投市慈濟聯絡處、埔里鎮衛生所、草屯鎮敦和國小及竹山鎮公所禮堂，重啟假日接種站，提供莫德納、BNT及高端及AＺ等疫苗，讓民眾注射。接種站跑來很多民眾，接受疫苗注射，希望增加保護力。

截至中午為止，四大鄉鎮接種近2000人，包括BNT1200劑、莫德納658劑、高端90劑、AＺ18劑。

衛生局長陳南松說，非常時期，疫苗打好、打滿很重要。65歲以上民眾如要接種第四劑，需和上一劑間隔五個月以上，請民眾注意。