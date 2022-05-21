美國總統拜登上任後首度的亞洲行訪問韓國、日本，面對國際情勢嚴峻，美國有必要加強安全警戒，有「末日專機」之稱的美國空中指揮機E-4B昨天飛抵位於日本沖繩的美軍基地。

日本放送協會（NHK）報導，E-4B是美國在因應國家緊急事態時可從上空進行指揮的特殊飛機。昨天下午將近4時（台灣時間3時）飛抵沖繩美軍嘉手納基地。一般認為，E-4B應該是為了配合昨天拜登抵達韓國訪問才飛抵沖繩。

E4-B是由波音747-200客機型改造的，添加多種通訊電子設備，可運用為「國家空中指揮中心」。在核戰、大規模災害發生，導致軍方指揮機能喪失的緊急事態之際，美國總統可運用E-4B從上空指揮全球的美軍，因此這種飛機被稱為「末日專機」。

琉球新報報導，E-4B是為因應緊急事態，伴飛美國總統專機「空軍一號」的飛機。上一次E-4B飛抵沖繩美軍嘉手納基地是2019年5月。

拜登昨天（20日）搭乘空軍一號飛抵韓國，展開3天2夜訪問行程，預定明天飛抵日本，展開3天2夜的訪問行程，24日在東京參加美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會。東京都警方動員約1.8萬警力加強維安。