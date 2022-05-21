行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪昨天在泰國曼谷舉行雙邊對談，根據經貿辦新聞稿，雙方觸及APEC、WTO及台美雙邊經貿等議題，但並未說明是否談及印太經濟架構（IPEF）。

美國總統拜登正在進行上任後首次的亞洲訪問，並將在日本宣布啟動IPEF。

知情人士指出，由於台美現有的雙邊經貿平台十分健全，在此堅實基礎上有助雙方加速後續會商進程，甚至有可能較目前美國在印太區域其他雙邊或多邊新興經貿安排，更快達致具體成果。

知情人士表示，在美國各級官員持續傳遞與中國競爭訊息的同時，美方對台灣所展現的卻是高度的重視，認為台灣是美國可靠的經貿夥伴，雙方不僅有緊密的經貿互動基礎，更有共同願景與利益。未來台美將攜手積極推動雙邊貿易夥伴關係的制度化安排。

知情人士強調，近來台美經貿首長互動頻密，雙邊經貿對話交流機制維持良好運作動能，也有美國聯邦參眾兩院跨黨派議員力挺台美深化雙邊經貿關係。同時，我方正積極籌備參加今年6月「選擇美國（SelectUSA）」投資高峰會，鄧振中與戴琪數週後再度會晤，以及雙方談判團隊的後續經貿對談；可為台美雙邊貿易互動機制擘劃嶄新的一頁。