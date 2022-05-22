根據《財訊》報導，台股今年表現黯淡，不只掛牌公司股價慘摔，也讓過去可以透過加入資本利得、配出優異殖利率的ETF（指數型股票基金），短期間內無法再如此亮眼，被市場戲稱「偽高股息ETF正逐一現形。」

《財訊》報導指出，台灣許多投資人熱愛「高股息」，連不是訴求高股息的ETF，用殖利率吸睛也變成常態。但近期，中信投信旗下中信關鍵半導體ETF、中信小資高價30ETF兩檔年化配息率動輒5%以上的商品，都公告本季度不配息，引發市場高度議論。

《財訊》報導指出，多位資深投信業人士表示，台股目前正處於空頭，將會把過去習慣配出資本利得、營造高股息模樣的商品打回原形，投資人必須留意，持有的ETF配出的「息」，到底是由哪些成分組成。

根據《財訊》報導，中信投信則解釋，此兩檔商品都未訴求高股息，且本季適逢台股除權息淡季，商品規模膨脹，股息被稀釋；再加上目前兩檔ETF跌破發行價，因而無法配出資本利得。不過，投信強調下次配息時間將是除權息旺季，有機會再度配息。