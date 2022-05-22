國內連續4天本土個案單日新增8至9萬間，確診數未再往上飆升，精神科醫師沈政男表示，目前只有基隆與新北到達疫情高峰，因為已有逾1成人口染疫，但全台確診高峰要等到5月底，單日新增16萬例確診，但令人振奮的是昨天開立抗病毒藥物增加到7000多人份，高齡族群死亡有望守住。

沈政男昨天（21日）在臉書發文，指出只有基隆與新北來到確診高峰，染疫總數都已超過人口的1成，基隆最早，新北次之。沈政男同時自製新北的Rt值（病例再生數）與新增確診曲線，顯示4月中旬Rt值最高，超過2，到了4月下旬開始下降，Rt一路降到現在的1。

圖為新北Rt值與新增確診數的曲線圖。（翻攝自 沈政男臉書）

沈政男表示，現在其實不用參考國外來推估高峰，以新北為模型就可以了，以此類推，全台高峰在月底前會到來，單日新增確診為16萬例，預估的高峰數目因為Rt值下降所以下修，高峰到來的時間也從5月中旬延到了5月底。

沈政男表示，台北與桃園的高峰會慢一點，至於中南部還在上升，昨天指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說北部正在緩降，而中南部正在緩升，事實上昨天北北基桃新增占率降到了5成4。

沈政男表示，現在最擔心的是死亡率，這幾天都是單日4、50例死亡，跟南韓當初在新增9萬左右的死亡比例差不多，如果能維持，最終死亡率也會低於南韓，因為他們後來在高齡族群有些失守，台灣一定要守住高齡族群，昨開立抗病毒藥物增加到7千多人份，令人振奮。

沈政男表示，現在全台累積確診120萬例，等於緩解數目的四分之一，而以現在每日新增近10萬來看，就是6月底前疫情曲線會探底。但探底不是清零，就像新加坡現在仍是每日新增數千例，屆時台灣也是如此，偶而也會破萬，但那就是緩解了，這是因為疫苗保護力會逐漸降低，給病毒擴散空間，再加上放鬆防疫手段，也會讓Rt值回升。