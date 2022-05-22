每個人的發展道路都不同，有些人適合一成不變的工作，安定下來事業才旺。有些人則不適合長時間待在一處，必須四處跑動，才有利於事業發展。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、龍、猴、狗的人在虎年是奔馳之象，遇驛馬星動，出行、變動能增旺運勢，年底前適合動起來發展，容易為自己帶來不錯的收益。

▍1.生肖鼠

子見寅，意味著流年遇「驛馬」，驛馬為動，適合多走動、出差、去外地發展。屬鼠人聰明伶俐，直覺敏銳，發展的潛力大，只不過魄力不足，但今年是個不錯的機會，如能下定決心做出改變，或去外地求財，獲得成功的機率是很大的，還可能會有一筆意外收入。

▍2.生肖龍

屬龍人今年也遇「驛馬」，如果今年有出差或換工作的機會，不要猶豫，大膽把握住機會，發揮自己的聰明才智，也許會令事業更上一層樓。不過屬龍人一定要記住，做事不要半途而廢，既然開始了就要堅持到底，才能讓自己心想事成。

▍3.生肖猴

屬猴人在虎年同樣逢「驛馬星動」，今年適宜多多走動，來減弱寅申相衝帶來的不利影響。屬猴人今年在賺錢方面的點子比較多，可以嘗試將自己的想法付諸行動，具體實現，有望獲得不錯的成果，但切記不可冒進。

▍4.生肖狗

屬狗人意志堅定，做事能持之以恆，今年是一個很好的時機，不管是在家中安穩工作，還是到外地做生意，機會都比較多，也容易得到朋友幫助，貴人指點，讓自己不斷進步。所以，屬狗人今年若能為自己建立目標，並努力邁進，日子將會越過越好。

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