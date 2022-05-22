拜登22日到日本展開行亞洲訪問第二站行程，23日與日本首相岸田文雄主持印太經濟架構啟動儀式，以擴大美國經濟在區內影響力。另一重頭戲是24日跟岸田、印度總理莫迪和澳洲新總理艾班尼斯舉行四方安全會談。

按計劃，拜登23日先拜會天皇德仁，然後跟岸田開會。外界預期他跟岸口討論日本計劃擴大軍力，以回應中國擴大區內影響力。

同一天，他與岸田在東京正式啟動「印太經濟繁榮框架」（IPEF）。此計劃目的是結合區內各國在供應鏈彈性、乾淨能源、基礎建設和數位貿易等領域透過共同標準來更緊密合作。

前美國總統川普退出「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，嚴重減弱美國在區內經貿合作，給中國擴大影響力的空間。因此IPEF被視為美國要修復區內影響力的重要計劃。

但外界認為IPEF不可能包含具約束力的承諾，加上拜登致力保護美國就業職務，不會對區內各國擴大開放市場，加上美國沒提出降低關稅等實質好處，專家認為IPEF對許多亞洲國家不具吸引力而反應冷淡。

知情者透露，美國希望IPEF啟動儀式，能代表與區內理念相近的核心國家正式展開談判，但日本希望儘可能讓許多東南亞國家參與。因此該儀式可能只是簽下協議去開始討論IPEF，而不是真正開始談判。

至於24日舉行的四方會談，是拜登上台後第二次親自出席會議。雖然與會的美日印澳都對中國擴大區內影響力感到憂慮，但四方會談一直避免成為公然反對中國的團體。

上一次四方峰會在3月舉行，當時四國領袖一致認為，烏克蘭被入侵的事情不允許在印太區發生。外界認為其所指的威脅為兩岸關係。由於澳洲換了新總理，外界會關注澳洲對外政策的態度是否有重大改變。