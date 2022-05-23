繼看好AES-KY（6781）今年度二大主力應用之外，新普（6121）董事長宋福祥持續看好新普今年營運，受惠歐美企業陸續回歸辦公室，商用筆電出貨拉升，且電競需求仍穩定增加，預期今年整體筆記型電腦需求將持平或呈現個位數百分點的增減，宋福祥預期，新普今年度銷售可望小幅成長。

新普2021年營收以956億元規模登上歷史新高紀錄，營收年增率達11.81％，依照新普對今年度的期待，市場預期新普2022年營收可望小創新高，並連續第五年登頂，千億營收已在望。

宋福祥目前擔任新普、AES-KY二家公司董事長，新普日前公布致股東營業報告書，宋福祥表示，連續二年受惠疫情衍生的宅經濟、宅娛樂效益，拉抬全球筆電出貨量年增率逾兩成、去年創下2.4億台歷史新高紀錄。然多數市調機構預估今年成長動能將趨緩甚至衰退，主因Chromebook需求於歐美及日本市場已接近滿足點，不易再有大幅度的需求拉升。

然受惠歐美企業陸續回歸辦公室，商用筆電出貨拉升，且電競需求仍穩定增加，新普預期今年整體筆記型電腦需求將持平或呈現個位數百分點的增減。

此外，在新事業發展，宋福祥看好未來數年防疫成為日常，及節能減碳的潮流下，消費者仍愛購買動力自行車當短距離代步工具；同時企業對大型資料中心需求仍強烈，市場複合年增率上看雙位數，預期今年新普集團整體銷售仍可望小幅成長。

宋福祥也強調，在動力電池產上，新普目前以高功率的電動自行車及電動摩托車鋰電池模組的設計、生產和銷售為主，二輪電動車市占穩定成長中，隨著環保意識的日益增加，看好二輪電動車市場將持續維持高度成長。

此外，因 5G、智慧雲、公有雲之需求快速上升，帶動大型資料中心鉛酸轉鋰電池的需求，新普集團在這領域已經布局多年，也和國際一線品牌客戶有密切交流合作，將是未來數年新普集團重要的成長引擎。