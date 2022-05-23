周一在歐美股市期指走高之際，港股和內地股市卻逆勢下跌，科技股尤其受到拖累而下滑。

周一香港恆生指數收跌247.18點或1.19%，為20470.06點。國企股(H股)跌98.73點或1.39%，為7022,45點。

科技指數跌2.49%，美團跌3%，騰訊跌1.5%，阿里跌3.3%，快手跌7%，阿里健康跌9.7%。

美證交會(SEC)在上周五將新一批8家在美上市中企列入預定摘牌名單，其中包括瑞思教育、醫美國際等。讓該名單累計至150家。

瑞信大中華區投資長Jack Siu對路透表示，亞洲股市的拋售主要是由目前存在的全球負面情緒推動。另外在監管更加明確和美國市場回穩之前，中國科技產業將繼續波動。

汽車股下跌1.8%；小鵬汽車跌6.5%，理想汽車跌5.1%，長城汽車跌4.7%。

三葉草生物大漲23.5%；該公司宣布計畫將新冠候選疫苗推進到臨床試驗階段。