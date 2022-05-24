男星何潤東已47歲，再過3年就要50歲，仍保有一身快爆炸的肌肉，日前跟愛妻前往海邊拍照，穿白色背心露出壯碩身材；23日他親自錄下居家健身片示範，吐露採取擺爛式健身法，儘管運動需要自律，但也須懂得適時放縱去找平衡點。許多粉絲讚嘆起他的身材，不過他自謙比起劉畊宏還差得遠，無法像他練到每個男人都羨慕。

何潤東親自示範何謂擺爛式健身法。(圖/何潤東 微博)

近來何潤東在家拍攝居家健身片，跟大家分享隔離健身方式，得知先前照片受到大家讚賞，誠摯向網友道謝後，首先聊到自己生活比較放鬆，「我有時候也是會在家裡耍廢一天啊、打遊戲啊，我就比較像是所謂的擺爛健身法了，取得一個我自己可以的平衡。」接著他說道健身喝酒不好，但也笑稱「不喝酒沒有人生」。

47歲的何潤東手臂壯碩無比，令人驚嘆不已。(圖/何潤東 微博)

儘管如此，何潤東仍會拿捏喝酒分寸，只要放縱回來都會盡量多動，去把它給補回來。他分享平時在家會做的運動，比方說他會找堅固的門做TRX懸吊訓練，拉動繩索好強化手臂的二頭肌，既簡單又方便；又或者拿彈力繩鍛鍊肱二頭肌，練得氣喘吁吁消耗不少身體熱量，運動完再犒賞自己一杯香濃冰拿鐵。

拉動彈力繩，還笑著跟大家講些閒話。(圖/何潤東 微博)

不少網友看完健身片後，紛紛笑道：「東哥健身好專業啊」、「這個健身法我愛了」、「鍛鍊同時不忘享受生活」、「好喜歡歌的健身觀啊」、「你比劉畊宏強太多了吧」、「隔離這樣還能健身啊」、「等有時間我也去鍛鍊」、「我想做潤東男孩」、「看得我運動細胞也動起來了」總共就有272萬人受益擺爛健身法。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障