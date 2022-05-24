大陸三大股市24日早盤開高走低，小幅震盪。
上證指數24日開盤報3,149點，漲2點或0.07％；截至10點20分，報3,144.53點，跌2.33點或0.07％。
深成指開盤報11,429點，跌18點或0.16％；現報11,388.24點，跌59.71點，跌幅0.52％
滬深300指數開盤報4,052點，跌1點或0.03％；現報4,047.7點，跌6.28點，跌幅0.15％。
創業板指數開盤報2,404點，跌5點或0.23％；現報2,392.17點，跌17.95點，跌幅0.74％。
大陸三大股市24日早盤開高走低，小幅震盪。
上證指數24日開盤報3,149點，漲2點或0.07％；截至10點20分，報3,144.53點，跌2.33點或0.07％。
深成指開盤報11,429點，跌18點或0.16％；現報11,388.24點，跌59.71點，跌幅0.52％
滬深300指數開盤報4,052點，跌1點或0.03％；現報4,047.7點，跌6.28點，跌幅0.15％。
創業板指數開盤報2,404點，跌5點或0.23％；現報2,392.17點，跌17.95點，跌幅0.74％。
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