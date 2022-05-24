零組件短缺問題猶存，加上中國大陸抗疫封城，導致產量以及新訂單成長受阻，日本最新的製造業PMI(採購經理人指數)降至3個月以來最低點。同時，服務業PMI卻是連兩個月增加，但投入成本節節高升是隱憂。

au Jibun銀行日本5月製造業PMI，從4月終值53.5下滑至53.2，但還是在景氣榮枯點50以上。因為日本最大貿易夥伴中國大陸需求降溫，造成新的海外訂單也降至2020年7月以來最少。

另外，日本製造業者購料成本已連增24個月，且有愈走愈高的趨勢。至於交貨時間，也因為原物料不敷使用而變得愈來愈長，創2011年4月以來最長紀錄。

該指數編撰單位標普全球市場智財(S&P Global Market Intelligence)表示，製造業受到俄烏戰爭持續，俄羅斯受到經濟制裁，還有中國大陸抗疫封城，供應鏈供貨中斷更加嚴重。因此在料件短缺下，交貨時間也愈拉愈長。

不過，民間服務業者，尤其是對旅遊業而言，受到新冠疫情趨緩而漸漸復甦。因此，日本服務業PMI方面，指數從4月的50.7升至51.7。同時，綜合指數也是從4月的51.1增至51.4。