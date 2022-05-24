股匯今（24）日不同調，新台幣匯率今天盤中一度觸及2周新高，但台股則是愈跌愈深，櫃買指數至午盤過後跌超過2％，加權指數也一度摜破萬六大關，指數最低來到15,992點，大跌超過150點、跌幅約近1％，大型權值股多數下跌，萬六大關再度面臨挑戰。

儘管美股四大指數昨日同步收漲，但亞洲股市今天不平靜，經濟衰退的疑慮，歐美陸續升息、企業獲利恐下修等擔憂，台股今天由高價股、權值股領頭大跌，指數再度來到萬六大關，惟從特定買盤逢低在萬六附近加碼來看，有政府基金積極護盤的影子。