PwC資誠會計師事務所今日公布《2022 希望與恐懼調查報告》，調查發現台灣有22％的員工要求在1年內加薪，有10％員工未來1年會想要轉換工作。

根據調查顯示，全球有35％的員工在未來一年內要求加薪，其中以科技業薪酬壓力最大，全球有44％的科技業員工將要求加薪，而公部門則是薪酬壓力最低；相較於全球，台灣要求加薪的壓力也較輕，僅22％的員工要求1年內加薪。

就全球的數字來看，薪資仍是員工考慮換工作的因素，占比達71％；其次是想要一份讓人感到充實的工作，占比69％；以及在工作中真正做自己，占比有66％。

相較於此，台灣員工在乎合理的報酬，占比65％、在工作中真正做自己占比54％以及所屬團隊關心員工的身心健康占有52％。

資誠人資管理顧問有限公司董事長林瓊瀛表示，企業急需做更多事來提升員工的技能，同時必須意識到如果不能在整個社會中提供員工發展機會，可能會出現兩極化的風險。

與此同時，員工們不僅在尋求合理的薪酬，他們還希望對自己的工作方式有更多的控制權，並希望從工作中獲得更大的意義。擁有專業技能的員工，往往更能掌握他們的工作。領導者必須建立所需的團隊，以成功應對目前和未來的挑戰和機會。