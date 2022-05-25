71歲李姓老翁自去年底至今年3月間，冒用大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市府及廉政署等名義，寄信辱罵或恐嚇台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲等政治人物及總太集團吳姓主席等人，要求送1億到30萬元不等，否則要送「慶記」或對其不利。台中地檢署偵結，涉犯偽造文書等20罪將他起訴。

顏清標、吳錫坤、立委鄭麗文及葉毓蘭等人被冒名寄發或接到恐嚇信件向警方報案，台中檢警循線追查，在今年3月28日持搜索李翁在太平住處，查獲信封、郵票等證物。

李翁到案坦承犯行，供稱因收看電視新聞頻道，對部分政治人物不滿，財偽造公私文書及印文，從中市南區、大甲、西區及彰化等地，共寄發出20封恐嚇信件。他以小市民名義或偽造、冒用國民黨部、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市政府、廉政署等印文及簽署，多次寫信辱罵盧秀燕、中市交通局長及都發局長、朱立倫、台中市副議長顏莉敏及鄭麗文、葉毓蘭等人。

李翁2次寄恐嚇信給總太集團吳姓主席，冒用台中市政府名義，要求在72小時內裝現金1億元送到市長官邸、冒用顏的名義恐嚇捐1億元給媽祖；此外，他冒用顏的名義寄恐嚇信給盧秀燕、柯文哲、鄭麗文及葉毓蘭等人，要求捐百萬至30萬元不等給媽祖，否則會送「慶記」。

李翁偽造署名27枚及公印文1枚，涉犯偽造公、私文書及恐嚇危害安全罪等20罪，台中地檢署將他起訴。