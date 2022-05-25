根據周二提交的監管文件，溫蒂公司（Wendy's Company）最大股東、富豪避險基金經理人佩爾茲（Nelson Peltz）在投資了將近20年之後，正在考慮出價收購這家漢堡連鎖店。

佩爾茲旗下Trian Fund Management表示將考慮獨力進行交易或與他方合作，可能的交易選項包括收購與業務合併等。受此消息激勵，溫蒂公司周二盤後股價大漲逾14%，報18.60美元。

自今年初以來，該漢堡連鎖店公司股價下跌32%，目前市值約為35億美元。

根據Refinitiv調查，Trian Fund Management持有溫蒂11.82%股份，佩爾茲持有4.86%，Trian總裁梅伊（Peter May）持股2.7%。

溫蒂在聲明中表示，董事會將審慎考慮Trian Partners提交的任何提案，並將採取對公司及股東最有利的行動。

佩爾茲目前是溫蒂公司的董事長，Trian共同創始人梅伊擔任溫蒂的非執行副董事長，而佩爾茲的兒子Matthew Peltz亦為董事會成員。 Trian表示已經聘請財務和法律顧問，也已經告知董事會這項計畫。

受到惡劣氣候影響，溫蒂上季業績表現不如市場預期。

專家表示，對通膨高漲和利率升高的擔憂重創許多公司的股價，在大盤徘徊在熊市附近時，已經出現了大量的結盟機會。