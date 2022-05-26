新北市19日成立到宅照護隊，由醫檢師、醫師到宅為65歲以上獨居長者且行動不便或身障者，提供快篩、問診、投藥、服務等四合一條龍式照護，成立一周來，已完成48案65人，當中有高齡82歲確診卻不自知，也有視障夫妻確診無法出門就醫，甚至一家5口有4位領有身障證明，都由照護隊一一投藥救援。

新北市社會局長張錦麗表示，新北市列冊有案的獨居長者約4000人，獨居且行動不便的身心障礙者亦有1500人，萬一有身體不適、疑似染疫，沒有親人陪同或自行篩檢、就醫，新北市18日成立到宅照護隊，由土城同仁醫院、新北市牙醫師公會及醫檢師公會等，到宅提供服務。照護隊服務專線為0800-292929，由社會局同仁每日上午9時至下午7時分2班值勤，假日也不休息。

身障科黃昭月在服務中有位住樹林的家屬表達，因父親高齡82歲，又有青光眼、膽結石、高尿酸等慢性病，雖打了3劑，但因發燒、咳嗽卻不願看診，經緊急聯繫救護隊，由范綱信牙醫師到場快篩，確認是陽姓，經視訊同仁醫院院長張澍平問診後，立即提供藥物。

老人科楊慧敏在服務中接獲伊甸基金會通報，有對家住土城的視障夫妻，因出現喉嚨不適、聲音沙啞、全身倦怠，卻因行動不便，無法到醫院進行PCR，經照護隊到場進行快篩並投藥，又連結愛明中心提供生活物資，以備在染疫期間生活之需。

另樂智家資中心也通報，住在板橋一家5口有4位領有身障證明，案主的媽媽也疑似智能不足，5個親人同住，快篩有陰有陽，經照護隊進場投藥治療，並連結板橋社福中心後續提供生活關懷和服務。

張錦麗表示，民眾若發現社區內有獨居長輩、身障不便出門者，疑似染疫卻無家人陪同或自行快篩、就診，可撥打服務專線0800-292929（要救要救要救）。