韓國央行26日決定再調高利率1碼，韓股本來不為所動，不跌反漲，但漸漸失去上漲動力最後翻黑，大盤收2,612.45點，跌4.77點或0.18%。同時，韓元走貶，外資卻買超367億韓元。

面對全球供應鏈斷鏈，以及俄烏戰事推升石油與大宗物資大漲，造成物價飆升，韓國央行選擇使用調高利率方式來對抗，26日不意外地又升息1碼至1.75%。

韓國僅次於三星集團的第2大集團SK，26日宣布下一個5年計畫，預計投資半導體、電池以及生技領域大概247兆韓元，約近2000億美元。不過，還是比三星日前公布，要大手筆投資約3500億美元略遜一籌。

股價方面，三星電子跌0.75%，SK海力士更是跌4.63%。

韓國另個大財閥LG也宣布，最晚到2026年時，將共投資106兆韓元。LG集團內當紅炸子雞LG Energy Solution上漲0.94%。

韓元與美元匯價在1,267價位附近，韓元貶2.4元。