竹東河濱公園中間這座生態池有水，鎮公所已栽種360株荷花做復育。（羅浚濱攝）

水公司為協助竹東頭前溪河濱公園3座生態池恢復荷花盛開美景，補助埋管經費及完成相關汙水處理設施，2月試運轉將回收處理廢水送進乾涸的生態池，但迄今2座生態池仍是「青青草原」，經查原來是生態池底「破洞」了！

竹東河濱公園在2005年9月啟用，上游段員崠園區有3座生態池，是在礫石層舖設不透水不織布防止水流失，維持生態並種植荷花，2015年以前每到5到9月都可見生態池荷花盛開美景，後因乾旱只有中間的生態池有水，另2座乾涸後雜草叢生，颱風豪雨也不見有水。

鎮長張順朋透過縣議員張益生請立委孔文吉協助由水公司補助經費，從員崠淨水場埋設1公里多的明、暗管到生態池，水公司並設置儲留池及流量計，讓回收處理廢水符合放流水排放標準，預計6月取得水汙染措施證照，每天最多有156噸放流水送進生態池。

員崠淨水場相關汙水處理設施完成後2月底試運轉，加上近來梅雨不斷，原以為生態池會是滿塘春水，未料2座生態池還是「青青草原」！

「生態池怎麼水都蓄不起來，真的很奇怪！」張順朋說，水公司進水前，公所先將生態池雜草清除，並灑下荷花種子，但水進來後就是一滴都留不住，經查是池底下的不織布「破洞」了，因池底覆蓋一層厚泥，進水前從外觀根本看不出來。

鎮公所建設課長黃至銓說，2座生態池因多年水源不穩，乾旱雜草蔓生後，雜木雜草的根往下成長穿破不織布，失去不透水作用，加上礫石層土壤孔隙大，進水後都滲漏出去，導致生態池完全無法蓄水。

黃至銓說，今年以復育中間生態池為目標，目前已栽種360株荷花，另2座生態池則要開挖改善漏水問題，工程顧問公司評估約需2600萬元。縣議員張益生表示，會請立委孔文吉協助向中央爭取經費，讓生態池儘早蓄水，恢復昔日美景。