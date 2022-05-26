沃旭能源26日完成大彰化西南第一階段離岸風場36座水下基礎安裝工作，並已完成安裝900MW（百萬瓦）大彰化東南，及西南第一階段離岸風場約50％管架式水下基礎，及超過60％水下基椿。

沃旭表示，水下基礎安裝可謂工程浩大，出動超過500人以上的團隊，包括船員、吊裝人員及施工人員等，更派遣10多艘船舶組成的施工船隊，有水下基礎安裝運輸船，每趟可載運3至4座水下基礎的重型運輸船，降低打樁噪音的氣泡圍幕船、基樁清理船、穩固水下基礎的灌漿船、保護施工順利的戒護船、人員運輸船等，讓所有的船舶經由精準調度，以確保施工效率。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場使用的管架式水下基礎，每座重達約1,200噸、最高達80公尺（相當於30層樓高），因此，在運送和安裝過程中，沃旭也特別注意施工船舶與人員安全，確保這項工作符合離岸風電產業品質、環境、安全及健康衛生（QHSE）國際標準。

自從海上施工啟動以來，儘管因為氣候多變，加上疫情等因素，使得調度船舶和船員不易。但因為所有參與其中的台灣與國際夥伴努力不懈、密切溝通，才得以持續推進工程，讓大彰化東南及西南第一階段離岸風場，成為在台灣冬季仍持續施工的離岸風場。

如今，大彰化西南第一階段離岸風場的水下基礎安裝，已告一段落；接著，沃旭也將持續把握每一個珍貴的氣候窗，全力安裝風機，及進行大彰化東南及西南第一階段風場各項建置工作。