大陸央視網科技微博13日報導，中國首套自主研製深水水下採油樹11日在海南鶯歌海海域完成海底安裝並啟用，顯示中國深水油氣開發關鍵技術裝備，獲得突破。此次水下生產系統應用後，較以往成本降低約27％。不僅可以使既有設施周邊那些獨立建平台開發沒有經濟效益的油氣藏得到有效開發，更將大幅降低深水油氣田開發成本，對於加快大陸國內油氣勘探開發、提高能源自給率具有重要意義。

《海南日報》報導，水下生產系統是開發深水油氣田的關鍵裝備，包括水下井口、水下採油樹、水下控制系統、水下管匯等設備。長期以來，全球僅有5家歐美公司掌握水下生產系統的設計建造技術，導致該設備採辦週期長、價格高、維保難。此次中國海油實施的500米級水下油氣生產系統工程化示範應用專案，標誌中國具備成套裝備的設計建造和應用能力。

該水下生產系統將用於開發東方1-1氣田樂東平台周邊的氣藏，單井每年可產天然氣約2億立方米。

中國海油海南分公司總工程師劉書傑表示，此次水下生產系統應用後，較以往成本降幅約27％。此前一些不具備獨立開發價值的油氣資源，依託已有設施，通過該系統也可以進行有效開發，這對於加快油氣勘探開發、提高能源自給率具有重要意義。

由於水下生產系統通常要求20年免維護，而500米水深環境相當於設備本體要承受50倍的大氣壓、同時長期承受低於6攝氏度的低溫環境和海水腐蝕，嚴苛的環境條件對設備密封強度、材料承壓能力、工藝品質提出了世界級技術挑戰。

中海油首席科學家、該科研攻關項目項目長謝玉洪介紹，為攻克這一關鍵技術裝備，中國海油牽頭聯合中船集團重慶前衛等16家單位持續攻關水下生產、水下控制、水下監測等多項關鍵技術，在多年技術積累的基礎上，歷時36個月，最終掌握了設計、製造及測試技術。

謝玉洪表示，只有突破深水水下生產系統的研製，才能把打開深海油氣勘探開發的鑰匙牢牢掌握在自己手裡。未來，中國海油將持續加強原創性、引領性科技攻關，用具有自主產權的裝備開發海洋油氣資源，努力為保障國家能源安全作出更多更大貢獻。