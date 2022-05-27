行政院昨拍板新一波紓困振興措施，以345.6億元推動「助產業／護勞工、減負擔、穩金流」等三面向計畫，估計有89.9萬人受惠。對此，民進黨立委陳亭妃今（27日）指出，受疫重創最嚴重產為交通運輸及觀光產業，但卻未包含計程車產業，她要求交通部將計程車產業納入首波振興預算。

陳亭妃表示，受疫重創最嚴重產為交通運輸及觀光產業，交通部爭取60億元振興預算，5億元會用在公路客運振興補助，55億元用在旅行業、旅宿業和觀光業，未包含計程車產業，直接放生，重重打擊計程車業者。

她說，2020年初新冠肺炎開始影響台灣，計程車業者則是首當其衝的產業之一，計程車業者疫情前平均月收入為4萬5568元；疫情後，街道冷淸，旅客減少搭乘，為了生計每天仍要四處攬客，一天下來沒什麼收入，除了支出油錢，還有防疫用品。

陳亭妃表示，疫情肆虐計程車收入銳減四分之一，幾乎連基本工資都無法達標，足見計程車是最須納入振興產業之一，計程車的活絡，也代表著經濟活絡，強烈要求交通部長王國材將計程車納入首波振興產業。