亞系外資針對股后信驊(5274)出具最新研究報告，看好隨著代工產能分配的增加，數據中心資本支出持續擴張，信驊未來幾年營運動能依舊強勁，將信驊評等由中性調升到優於大盤、目標價3000元。

亞系外資表示，目前消費性需求正在減緩，儘管不可忽視數據中心資本支出可能在某個時候看到放緩或發生，但當下仍看不到它們之間的相關性。外資也預計，現階段市場尚未納入信驊在市場份額增長和新產品發布(例如mini BMC、安全晶片和360度攝影晶片)的潛在優勢，此也象徵信驊將爭取到更多的代工，整體來說，信驊不僅2022年增長加速，且2023年又是強勁的一年，故將信驊評等由中性調升到優於大盤、目標價3000元。

亞系外資表示，預計信驊10年內的營收、淨利複合年成長分別27%、31%，看好信驊2022~2024年表現強勁，營收、淨利潤複合年增長率為30%、36%。相較於2021年，預期信驊2022年、2023年數據中心伺服器營收將增長強勁，幅度為18%、16%，相較2021年的7%明顯增長，由於嚴重的零部件短缺導致去年下半年起需求被壓抑，也因此，數據中心資本支出將持續擴張，隨著代工產能分配的增加，預測信驊2022年營收將會逐季增加，2022、2023、2024年營收將增長38%、28%以及24%。