新北市政府表示，動物救援中心24小時不打烊，專人辦理救援及捕蜂捉蛇，動保專線及市民1999專線雙軌方便通報，盼中央儘速制定寵物殯葬專法，提升毛孩福祉，陪伴毛孩最後一哩路。

新北市長侯友宜今天在市議會接受總質詢時表示，孩子都在外面，現在回家都是自己養的寵物在陪伴，讓毛寶貝從出生、成長、照護、醫療、長照到善終，獲得完整照顧是市府責任，也有32名警察在聯繫平台負責與動保處協調處理。

新北市議員陳文治表示，現況是有業者以焚化爐處理寵物屍體，與垃圾一起混燒，對飼主情何以堪，相關的納骨塔也沒有專法、特定事業專區處理寵物的殯葬。

新北市議員陳世榮表示，農業地納骨塔、市區倉儲業都有業者來當寵物納骨塔，但其生老病死都應視同人類處理，尤其寵物殯葬事項應更明確與法制化，火化不能以廢棄物處理，骨灰不能以倉儲方式處理。

市議員陳世榮、羅文崇推動市府應先自行訂定相關管理寵物生老病死的暫行條例，在行政院農委會寵物管理科正草擬相關法案的空窗期間，讓飼主對寵物屍體可善終，落實新北市友善城市的決心。

市議員張錦豪質疑，若寵物殯葬禮儀公司與飼主有糾紛、有貓狗走失警察不願意提供調閱監視器，市府該如何處置。

農業局長李玟表示，若無販賣許可證而在網路或實體販售寵物，都違反動保法，若屢勸不聽累犯一樣會裁罰。另也將輔導寵物殯葬禮儀公司合法轉型，如與飼主有糾紛，動保處也會協助處理與溝通。

他說，動保處與各海巡署等單位聯合保護與救援海上的海龜、鯨豚；各鄰里也有動物保護小站，協助通報與處理，若發生虐待動物事件，也可隨時通報警方，協同動保人員介入處理。

動保處發布新聞稿表示，對寵物殯葬業務，已制定「非都市土地申請變更作為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」增列項目；對殯葬產業管理仍建議中央應儘速制定寵物殯葬專法，完成最後一哩路陪伴。（編輯：張芷瑄）1110527