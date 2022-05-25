早前世衛組織強調猴痘具有「可控性」，雖然北美、歐洲已經慢慢發現確診案例，稱尚不具威脅，更期盼能在尚未擴散的國家阻斷人與人間的傳播鏈。歐洲疾病預防控制中心（ECDC）23日發布風險評估報告表示， 一旦猴痘疫情失控，發展出人傳動物的風險，寵物間的傳播恐怕會讓猴痘永遠流行於歐洲。

綜合《波士頓環球報》及《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，ECDC在聲明中指出，「目前學界對於猴痘宿主的認知甚少，特別是哺乳動物。不過已知的情況是，病毒來源可能一種或多種動物，尤以嚙齒動物有較高機率成為病毒傳播的合適宿主，一般常見像是老鼠、松鼠、倉鼠等等。」更進一步強調，如果人與人間傳染持續進行，讓病毒逮到機會侵入動物體內，儘管這是潛在風險，但只要一成真，猴痘恐怕就會在歐洲大陸成為揮之不去的流行病。

「一旦發生人傳動物的案例，猴痘勢必會在歐洲大流行。」因此，學界與獸醫公共衛生部門正密切合作，管理與病毒為伍的寵物直接感染野生動物。

ECDC提到，2003年美國爆發第一起猴痘病例，當局立即展開調查，追溯宿主是來自西非國家迦納共和國（Ghana）引進的兩隻松鼠、一隻老鼠以及三隻睡鼠，當時全被當成寵物鼠出售，以致感染寵物店附近的土撥鼠，造成6個州一共47人染疫。