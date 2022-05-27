特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）4月提出收購社群平台推特的計畫引發外界關注，但他近期卻以必須確認假帳號有多少為由，宣布暫緩收購。而馬斯克如今卻面臨新訴訟，推特股東指控公司及馬斯克造成推特股價劇烈波動，涉嫌惡意操縱股市並謀利。

根據美國財經媒體《CNBC》報導，自馬斯克宣布以440億美元（折合約新台幣1.28兆）收購推特以來，推特股價已下跌超過12%，同期間特斯拉股價也下跌近28%，馬斯克身家因此大幅縮水。

推特股東在本周三提起集體訴訟，指控馬斯克多方面違反加州企業法，而這樣做涉及了市場操縱。他們稱馬斯克故意延遲披露推特持股，以及隱瞞在4月初暫時成為推特董事會成員的計畫。

根據起訴書內容，馬斯克還搶購推特股份，稱馬斯克根據與董事會成員和高管的私下談話，搶先得知該公司的內幕消息。而馬斯克在簽署收購推特合約後，令外界對他是否能完成收購產生質疑，這點也違反了加州企業法。

推特則拒絕置評，馬斯克方面也尚未回應。根據最新報導，馬斯克將致力完成收購推特 ，最新文件資料顯示，他已將股權融資承諾總金額提高至335億美元。