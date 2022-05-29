隨著醫療水準不斷提升，國人健康意識抬頭，加上運動風氣盛行，不論年輕老少、愈來愈重視生活品質，今天國人更長壽了！

根據內政部最新公布「109年簡易生命表」顯示，國人平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆寫下歷年新高紀錄；如果將其與全球壽命相較更顯突出，全球男性平均壽命70.2歲、女性75歲，台灣男、女性則分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲。

如果進一步以直轄市來看，國人平均壽命以台北市的84.1歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；而男、女性平均壽命也是台北市最高且有從北至南「遞減」的趨勢。

統計：主要照顧者平均照顧年數為7.8年

受到少子化、醫療科技進步的影響，眾所周知，台灣少子化、人口老化速度較日本有過之而無不及，加上近來社會風氣的變遷及國人意識形態的轉變，選擇不婚、不生的比例逐年增加，愈來愈多人開始擔心自己老無所依、成為家庭的負擔……，隨之而來的就是近來受到高度關注的長期照護風險意識逐漸抬頭。

根據經濟日報報導，國人最害怕自己上了年紀後會有的失能問題，居其首位的就是「飲食」障礙，其次是「如廁」障礙及「移位」障礙，在在顯示了國人對於老後的生活自理能力高度關注與擔憂。

根據衛福部統計指出，主要家庭照顧者平均照顧年數為7.8年、接近8年，照顧者年齡愈高、平均照顧年數愈高；所謂「照顧者」就是照顧人的人，當他們年齡愈大還在照顧人，那就表示被照顧者活得愈久；換句話說，被照顧者活多久，照顧者就照顧多久，以照顧者未滿45歲為例，平均照顧年數為6.16年，到了65歲以上時，平均照顧年數則延長為8.24年。