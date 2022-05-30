小編今天（30日）精選5件不可不知的國內外財經大事。電子類股回檔猛烈，股價位階較高的伺服器與ABF族群近期受到內資法人傳出伺服器砍單傳聞衝擊，指標股回檔猛烈，卻也激發外資券商嚴厲駁斥，花旗環球、瑞銀、摩根士丹利證券等強調沒看到伺服器砍單，重申看多緯穎，高盛與摩根大通證券則力挺欣興。

【1】市場近一個月來多次傳出美國科技巨擘下修資本支出，理由是總體經濟風險將使這些依靠廣告成長的科技大企業面臨不確定性，適逢美股波動加大，台股量縮下跌、市場信心脆弱，本土法人拋售與融券賣壓暴增對相關個股造成極大壓力，伺服器相關重要指標股回檔幅度深，但經各大外資多方查證之後，得出「並未聽說砍單」共識，攜手駁斥流言。

【2】法人按讚 16檔三優股吸金

台股在電金傳產同步走強帶動下，指數重回萬六整數大關，並攻克月線反壓，此時正值上市櫃公司密集召開股東會之際，投資專家篩選16檔優質股，篩選條件包括第一季有獲利、現金殖利率超過8％、法人5月以來加碼，計有陽明、長榮、志超、國喬、華夏、中菲行、義隆、撼訊、至上、中華、台驊投控、台玻、南帝、華固、聯陽、頎邦等優質好股。

【3】台股高CP值 拉回找買點

受到俄烏戰爭延續、大陸封城等因素衝擊，全球通膨居高不下，Fed未來加大緊縮力道勢在必行，美股拖累全球股市重挫，法人指出，台股今年股息殖利率預估達3～4％，優於其他亞股及全球股市，配合下半年基本面回溫，以及技術面打出堅強底部，具極佳的「CP值」，下半年反彈行情可期。

【4】塔塔節儉式創新 造就印度電動車王國

相對於歐美車廠砸重金在電動車最新技術與設備，印度塔塔集團卻將當地節儉式創新（jugaad）傳統發揮到淋漓盡致，透過最低成本與技術生產出價格平易近人的Nexon電動車，這也使它在短時間晉升成為印度電動車市場的霸主。

【5】上海砸3,000億人民幣救經濟

上海救經濟火力全開！上海市29日公布「加快經濟恢復和重振行動方案」，包含四大面向、共50條措施，總計全年將斥資人民幣3,000億元，以「超常規力度」重振經濟。除了擴大企業紓困與減稅降費力度，更宣布自6月1日起取消復工復產審批制度、全市恢復正常生產生活，等於先前未能列入復工復產白名單的台商企業全都受惠。