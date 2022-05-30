新冠肺炎疫情往上直衝後，近日的確診數呈現盤整狀態，似未再「爆炸」發展，蔡政府更已在考量將適度放寬入境總量及檢疫天數，能否出國玩、觀光客是否進得來成為關注焦點。台北市副市長黃珊珊表示，若未來疫情趨緩、國際觀光客有機會進來，就可以配合做振興，透露方式可能會跟去年的熊好券一樣，並說「大概8、9月我覺得是最適合的時間」。

台北市議員鍾沛君主持的Yahoo TV《今天誰來沛》，今（30）日邀請到黃珊珊談論未來的規劃。鍾沛君指出，北市推出總金額28.5億元的9大紓困，但降租、減稅對於第一線業者的幫助比較無感，想知道之後是否還會有別的補助計畫。

黃珊珊表示，過去計算捷運流量降低，包括服務業、餐飲業也都會受到影響，北市因此先針對公有部分進行降租，解決場域問題，並同時要求須回饋給第一線的承租人，「不能我減租，你還是收一樣的」。

黃珊珊指出，現在不論砸多少錢進去還是不會有業績，因此首先要做的是先「止血」，至於後續的「輸血」則會像去年的熊好券一樣，等這波疫情下來後再以振興的方式處理。她透露，目前正跟市長進行第2次追加預算的報告，可能會先向議會爭取墊付，等議會審過預算就能啟動。

黃珊珊說，北市這2年不停協助各商圈、市場轉型，若未來疫情趨緩，甚至7月後國際觀光客有機會進來的話，振興就能在最有用的時候進行，「大概8、9月我覺得是最適合的時間」。