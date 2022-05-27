疫情緊繃，讓民眾消費緊縮，商家生存因此受到衝擊。國民黨文傳會舉行「疫情海嘯衝擊，商圈冷清清、業者苦哈哈！」記者會，並提出補助店家租金、補助員工最低薪資、減免相關稅金、協助營運資金的低利貸款等主張。（粘耿豪攝）

行政院會昨天通過「因應疫情新一波振興作為」，將針對餐飲業、服務業、運輸業、觀光業等產業，投入164.9億元振興。國民黨上午批評，相關補助小商家「看得到、吃不到」，且現在疫情仍延燒，當前相關產業需要的是紓困，而非振興。

士林夜市自治會理事長蘇文山也質疑，這波疫情，士林夜市整體業績掉九成，晚上空蕩蕩，開門做生意就是要虧錢，政府振興方案，實體店面給10萬元，攤販給2萬元，但要寫企畫書，但很多攤商連智慧型手機都不會用，怎麼寫企畫書？

國民黨副秘書長王育敏呼籲，蔡政府對於商圈業者的紓困，應補助店家租金、員工最低薪資2至3個月，並減免相關稅金，協助營運資金的低利貸款。

王育敏表示，蔡英文政府4月初倉促宣布防疫政策走向「共存」，導致疫情急速蔓延，讓民眾自主性降低外出消費意願，重創商圈、餐飲、服飾營運，連藝人經營的服飾店也傳出頂讓或退租訊息，商家生計瀕臨危機。

經濟部統計，今年4月份餐飲業營業額為620億元，較今年1月份759億元衰退18.3％，也較去年同期下跌5.8％。服飾零售業今年四月營業額為251億元，較今年1月份364億元慘跌31％，也較去年同期下跌1.7％。

「4月只是衰退的先兆，5月才是雪崩的開始」。王育敏表示，疫情5月升溫，確診及居隔人數持續增加，民眾自我保護的模式已經啟動，大幅減少外出採購、聚會外食消費行為，商圈店家營業額從5月份起恐面臨雪崩式遽降經營危機。

台北市婚紗攝影商業同業公會副理事長王榮文表示，今年疫情比前兩年更嚴重，婚攝業應收減少近四成，銀行貸款也不容易，部分業者為了生計只好拿房子抵押，望政府給予房租或員工薪水補助，或至少由公會出證明作保，提供低利率貸款。

府中商圈榮譽理事長洪啟峰也說，蔡政府這次振興補助有很多限制，對小吃店申請難度高，還要寫行銷計畫才補助，會有困難；應協助店家撐過這時候再談振興，政府列管、匡列店家條件也能再寬鬆一點。

烏來溫泉社區發展協會總幹事何應明表示，烏來以觀光服務業為主，有約60家溫泉業者，目前30家關閉；30間餐飲業，近20家關門，租金、貸款、薪水、水電費都繳不出來，政府振興方案看得到吃不到，應協助紓困共度難關。

國民黨表示，蔡政府紓困如同防疫一樣「慢半拍」，疫情延燒一個半月後才提出「因應疫情新一波振興作為」，其中「助產業」的補助餐飲業者行銷方案僧多粥少；「減負擔」中租金減收措施，也須是承租國有不動產，對許多店家沒有幫助。

國民黨呼籲，蔡政府「助產業」應「及時到位」，如同去年紓困4.0，直接補助營業受損商家的店家租金及員工薪資等，才能真正解業者燃眉之急，「及時紓困、確實到位」，避免引爆大規模的關店潮或退租潮。